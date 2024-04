Karlsruhe. Tourismus. Gestalten. Online-Umfrage zur Tourismuszukunft

„Was macht den Tourismus in Karlsruhe besonders? Aus welchen Gründen besuchen Gäste die Stadt?“ Diese und weitere Fragen stellt die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH vom 29. April bis 31. Mai 2024 in einer großen Online-Umfrage zur Tourismuszukunft von Karlsruhe. Konzipiert, durchgeführt und ausgewertet wird die Erhebung vom Beratungsunternehmen Project M.Dabei wendet sich die Online-Umfrage keineswegs nur an touristische Fachleute. „Neben der Einbindung der Leistungsträgerinnen und Leistungsträger sind für uns natürlich auch die Perspektiven der Gäste und der Bevölkerung von großer Bedeutung.“ so Pascal Rastetter, Geschäftsführer der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH. „Für eine nachhaltige Tourismusentwicklung ist es uns sehr wichtig, mehr über unsere Gäste zu erfahren, welche Angebote sie nutzen, über welche Kanäle sie sich informieren und wie zufrieden sie mit ihrem Aufenthalt in Karlsruhe sind.“Ein zentraler Aspekt für die Online-Umfrage ist das Stimmungsbild bei der Bevölkerung zum Thema Tourismus. „Wir möchten wissen, ob und in welchem Umfang die Karlsruherinnen und Karlsruher wahrnehmen, dass der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber in Stadt und Region ist. Oder registrieren die Einwohnerinnen und Einwohner, dass sich eine Verbesserung des Kultur-, Event-, Gastro- und Freizeitangebots auch positiv auf ihre Lebensqualität auswirkt? Ergibt die Befragung, dass dies noch nicht der Fall ist, werden wir auf jeden Fall daran arbeiten, das Tourismusbewusstsein in Karlsruhe zu steigern.“Denn die Ergebnisse der Online-Befragung sollen die Grundlage legen für die künftige Tourismusarbeit. So ist es kein Zufall, dass die KTG ihr 10-jähriges Bestehen zum Anlass für die Umfrage zur Positions- und Potenzialbestimmung nimmt. 2014 als eigenständige Gesellschaft der Stadt Karlsruhe gegründet, um ein erfolgreiches Destinationsmarketing zu etablieren, sieht sich die KTG mittlerweile zusätzlich als Kompetenzpartner und Impulsgeber für den Tourismus in Karlsruhe.Die Online-Befragung und ihre Analyse sollen daher klarstellen, welche Bedürfnisse und Belange die verschiedenen Anspruchsgruppen wie Gäste, Bevölkerung oder Leistungsträgerinnen und Leistungsträger haben. Für eine zukunftsorientierte Tourismusarbeit gilt es, diesen Anforderungen gerecht zu werden und die touristische Entwicklung im Ausgleich zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Interessen zu gestalten.In der rund 10 bis 15-minütigen Online-Befragung haben die Teilnehmenden auch die Möglichkeit, ihre konkreten Vorstellungen, Erfahrungen und Wünsche an den Tourismus in Karlsruhe anzugeben. Die Beantwortung erfolgt anonym.Im Anschluss können sich die Befragten für ein Gewinnspiel anmelden. Die KTG verlost als Hauptpreis eine Übernachtung für zwei Personen inklusive Stadtrundgang und Überraschung. Daneben gibt es zahlreiche weitere attraktive Preise wie Tickets oder Goodie-Bags zu gewinnen. Rückschlüsse vom Gewinnspiel auf persönliche Antworten bzw. Einschätzungen sind nicht möglich.Die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH bedankt sich bei allen Teilnehmenden der Befragung.