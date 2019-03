Großes Interesse an Karlsruhe-Präsentation auf der ITB 2019

07.03.19

30 Jahre ZKM, 70 Jahre Grundgesetz, 100 Jahre Bauhaus, 100 Jahre Badisches Landesmuseum und 300 Jahre Badisches Staatstheater: 2019 erstrahlt die Kulturstadt Karlsruhe noch heller. Auf großes Interesse stößt das Jubiläumsjahr auf der weltgrößten Tourismusmesse ITB vom 6. bis 11. März in Berlin. Ob am Karlsruhe-Stand, bei einem Presse-Get-together vor Journalisten aus ganz Deutschland oder auch bei Gesprächen mit Tourismuspartnern und Reiseveranstaltern aus dem In- und Ausland gab es viel Lob für das abwechslungsreiche Programm und die zahlreichen Events in der Fächerstadt.Auch Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf ließ es sich nicht nehmen, sich über die Highlights 2019 in Karlsruhe zu informieren. Als Gastgeschenk aus Karlsruhe erhielt er exklusiv eine der ersten Flaschen des "Verfassungsweins", den das Staatsweingut Karlsruhe-Durlach aus Anlass des 70. Geburtstags des Grundgesetzes kreiert hat. Lobende Worte fand der Minister auch für das neuen Monopol-Magazin Karlsruhe/Baden-Baden und die neukonzipierte Broschüre "Bauhaus 2019 und das Moderne Bauen in Karlsruhe".Klaus Hoffmann, Geschäftsführer der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH erzählt: "Die Begeisterung und die intensive Zusammenarbeit mit allen Partnern in der Stadt und der Region für diese großen Jubiläen ist spürbar bei unserem Auftritt auf der ITB. Wir freuen uns sehr, dass dies so positiv von den Gästen wahrgenommen wird. Durch das neue, digitale Konzept der Baden-Württemberg-Halle können wir außerdem unsere Highlights multimedial und interaktiv vermitteln, damit kann Karlsruhe als Vorreiterin der digitalen Entwicklung natürlich noch einmal punkten."Weitere Informationen unter: www.karlsruhe-tourismus.de oder www.kulturinkarlsruhe.de