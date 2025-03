vhs-Workshop: Ich kann kochen!

Einen Ferienworkshop „Ich kann kochen!“ bietet die Volkshochschule für acht- bis zehnjährige Kinder an. Nach dem Konzept der Sarah-Wiener-Stiftung kochen die Kinder kleine Gerichte, die schmecken und die sie dann auch zu Hause für Mama, Papa und den Rest der Familie kochen können. Sie entdecken die Zutaten mit allen Sinnen und lernen so, Essen wertzuschätzen und zu genießen. Der Workshop findet am Samstag, 12. April, von 14 bis 17 Uhr in der vhs Alsfeld statt. Anmeldeschluss ist am 6. April. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.