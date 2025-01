vhs-Vortrag: Lernschwierigkeiten

„Wie kann es sein, dass immer mehr Kinder Schwierigkeiten in der Schule zeigen oder deren Verhalten auffällig ist?“ Um diese Frage geht es bei einem vhs-Vortrag zum Thema „Lernschwierigkeiten – Verhaltensauffälligkeiten – Schulprobleme“ am Montag, 10. Februar, von 19.30 bis 21.30 Uhr bei der vhs in Alsfeld (Im Klaggarten 6). Angesprochen werden Symptome wie Konzentrationsschwierigkeiten, Prüfungsängste oder verschiedene Ängste im Alltag, Lese-/Rechtschreibschwierigkeiten, Rechenschwierigkeiten, Hausaufgabenstress, Null-Bock-Verhalten, aggressives Verhalten oder fehlendes Selbstbewusstsein. Die Evolutionspädagogik® kennt Lösungswege für diese Themen und beleuchtet sie aus einer ganz anderen Sichtweise, kündigt die vhs in einer Mitteilung an. Sie ist keine weitere Form der Nachhilfe und auch keine neue Methode, die Lerntechniken vermittelt. Sie schafft die Basis für die persönliche Entwicklung eines Menschen. Fähigkeiten entfalten sich und verborgene Ressourcen kommen zum Vorschein. Im Hintergrund stehen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Neurologie. Sie ist gleichermaßen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geeignet, um Stressthemen verschiedenster Art schnell aufzulösen. Der Vortrag richtet sich an Eltern, Großeltern, Erzieher, Lehrer, Menschen mit Stress und an alle, die für sich selbst eine Problemlösung suchen. Anmeldeschluss ist am 6. Februar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.