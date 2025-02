vhs-Kurs: Sushi (Maki) und Misosuppe

Sushi gibt es in verschiedenen Formen und Varianten, mit und ohne Fisch oder nur vegetarisch. Maki Sushi sind die Sushirollen. In diesem Kurs der Volkshochschule des Vogelsbergkreises lernen die Teilnehmer am Samstag, 22. Februar, zwischen 13 und 17 Uhr, kreative Ideen sowie verschiedene Rezepte kennen und erfahren, wie sie selbst Sushi machen können. Misosuppe wird zu fast jeder Mahlzeit gegessen und ist aus der japanischen Küche nicht wegzudenken. Der Kochkurs findet statt in der Küche der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 08.Anmeldeschluss ist Dienstag, 18. Februar. Weitere Infos und Anmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de