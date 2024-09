vhs-Kurs: Sushi (Maki) und Misosuppe

Sushi gibt es in allen möglichen Formen und Varianten, mit und ohne Fisch oder nur vegetarisch. Maki Sushi sind letztendlich die Sushirollen, die den meisten Leuten geläufig sind. Es gibt viele Wege, wie man Sushi füllt und rollt. Am Samstag, 5. Oktober, steht die Japanische Küche von 13 bis 17 Uhr in der Kirtorfer Gleentalhalle im Mittelpunkt. Denn neben kreativen Sushi-Ideen, verschiedenen Rezepten und praktischen Tipps steht auch die Zubereitung der Misosuppe auf dem Programm.Interessierte sollten eine Schürze, ein Geschirrtuch, ein Kochmesser und eine Vorratsdose sowie ein Getränk mitbringen.Anmeldeschluss ist Dienstag, 1. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Vogelsbergkreis. Der Kürbis ist ein leckeres und vielseitiges Gemüse. Im Kurs am Freitag, 11. Oktober, kreieren Interessierte in der Küche der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, von 16 bis 20 Uhr kreative Gerichte und Beilagen rund um den Herbstliebling. Interessierte sollten eine Schürze, eine Vorratsdose sowie ein Getränk mitbringen.Anmeldeschluss ist Dienstag, 8. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.