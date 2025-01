vhs-Kurs: Persische Küche

Die persische Küche steht am Freitag, 31. Januar, von 16 bis 21 Uhr in der Küche der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, auf dem Plan. Diese steht für viele schmackhafte Gerichte, exotische Gewürze und die berühmte Gastfreundschaft, heißt es in der Pressemitteilung der vhs. Die persische Küche gilt als eine der Besten des Orients und zeichnet sich durch gesunde und nahrhafte Speisen aus, die oft mit viel Mühe kunstvoll gestaltet werden. Viele frische Kräuter, Fleisch und edle Gewürze finden Beachtung, und fast alle Gerichte haben Reis und Brot als festen Bestandteil. Reis kann in der persischen Küche auf verschiedene Arten zubereitet werden. Auch sind Geflügel, Erbsen, Kräuter, Früchte und Bohnen in den Rezepten zu finden, die im Rahmen des Kurses besprochen und ausprobiert werden. Mitzubringen sind eine Schürze, ein Geschirrtuch sowie eine Dose für Reste.Anmeldeschluss ist Sonntag, 26. Januar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.