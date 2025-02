vhs-Kurs: Persische Küche – vegetarisch

Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises bietet am Freitag, 21. Februar, von 16 bis 21 Uhr den Kochkurs „Persische Küche – vegetarisch“ an. Die Küche Persiens gilt als eine der besten des Orients und steht für gesunde und nahrhafte Speisen. Zur Zubereitung der Gerichte werden viele frische Kräuter edle Gewürze, aber auch Reis, Brot, Erbsen, Früchte und Bohnen verwendet.Veranstaltungsort ist die Küche der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 08.Anmeldeschluss ist Dienstag, 18. Februar. Weitere Infos und Anmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de