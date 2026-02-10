Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1050863

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Jennifer Sippel +49 6641 9773400
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

vhs-Kurs: „Mit starker Stimme auftreten“

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Personen, die täglich viel sprechen, wie zum Beispiel Lehrkräfte, kennen das Problem, dass sich nach langem und intensivem Reden die Stimmbänder rau und erschöpft anfühlen. Durch richtige Atemtechnik, bewusste Körperhaltung und sorgfältige Artikulation, lässt sich eine Überbeanspruchung der Stimme vermeiden. Im vhs-Kurs „Mit starker Stimme auftreten“ soll am Samstag, 28. Februar, von 10 bis 14 Uhr, durch gezieltes Stimmtraining die eigene Wohlfühlstimmlage entdeckt werden. Auch soll in den Räumlichkeiten der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, nicht nur der Stimme, sondern auch dem Körper mehr Ausdruckskraft verliehen und dadurch die Gesamtausstrahlung noch authentischer gestaltet werden.

Anmeldeschluss ist Freitag, 20. Februar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.