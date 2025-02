vhs-Kurs: Meditation, Zeit für mich

Ab Mittwoch, 12. März, bietet der Kurs der vhs Vogelsbergkreis „Meditation, Zeit für mich“ an vier Terminen in der Aula der Freiherr-von-Stein-Schule in Herbstein jeweils von 19 bis 20.30 Uhr die Möglichkeit, zu entspannen. Im Kurs und in der Meditation geht es darum, den Geist zu beruhigen und die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. Das baut Stress ab und erweitert das Bewusstsein, heißt es in der Mitteilung der vhs.Anmeldeschluss ist Mittwoch, 5. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.