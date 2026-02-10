Kontakt
vhs-Kurs: Letzte Hilfe-Kurs

Der Hospizdienst im Vogelsberg unterstützt Menschen in ihrer letzten Lebensphase und deren Angehörige. Qualifizierte Ehrenamtliche begleiten die Betroffenen und deren Familien in stationären Einrichtungen und im häuslichen Umfeld. In Kooperation mit der Volkshochschule bietet der Hospizdienst nun am 23. Februar von 16 bis 20 Uhr in Lauterbach, Landsknechtweg 11, einen Letzte Hilfe-Kurs an. Er soll Betroffenen und Angehörigen dabei helfen, Sterben als einen Teil des Lebens zu betrachten, Entscheidungen der Vorsorge zu treffen, das Leiden zu lindern und Abschied nehmen zu können. Der Kurs richtet sich an Interessierte, ohne professionelle medizinische oder pflegerische Kenntnisse.

Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

