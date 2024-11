vhs-Kurs: Kulinarische Weihnachten in Portugal

Am Samstag, 30. November, geht es in der Küche der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, von 9.30 bis 13.30 Uhr um das kulinarische Weihnachten in Portugal. Eines der traditionellen Hauptgerichte sowie zwei verschiedene Desserts werden zubereitet. Dabei erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Besonderheiten rund um Weihnachten in der portugiesischen Heimat der Kursleiterin. Anmeldeschluss ist Samstag, 16. November. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Vogelsbergkreis. Den Geist beruhigen, die Gedanke zur Ruhe kommen lassen und dadurch Stress abbauen und das Bewusstsein erweitern: Dabei geht es bei der Meditation.Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises bietet von Mittwoch, 20. November, 19 bis 20.30 Uhr, an insgesamt vier Terminen einen Meditationskurs in der Aula der Freiherr-vom-Stein-Schule in Herbstein an. Mitzubringen sind eine Matte, eine Decke sowie ein kleines Kissen und bequeme Kleidung. Anmeldeschluss ist Freitag, 15. November. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Vogelsbergkreis. Am Freitag, 22. November, wird von 16 bis 20 Uhr in der Küche der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, Wild zubereitet – leicht, deftig oder pikant fruchtig. In diesem Kurs werden kreative Ideen mit Wild vermittelt und gekocht. Anmeldeschluss ist Dienstag, 19. November. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.Vogelsbergkreis. Was kann man dem Rechtsruck in Deutschland entgegenbringen und wie kann man sich zusammentun und engagieren? Wie kann das Potential der Demonstrationen nachhaltig genutzt werden? Was macht eine Demokratie wehrhaft und wie können Menschenrechte für alle gesichert werden? Die vhs des Vogelsbergkreises möchte in einem Strategietreffen in Kooperation mit der Weiterbildungsorganisation „Arbeit und Leben“ am Freitag, 22. November, von 18 bis 21 Uhr gemeinsam darüber ins Gespräch gehen, wie man sich für Demokratie einsetzen kann. Dabei soll es um eine gemeinsame Entwicklung von persönlichen, aber auch regionalen Strategien gehen, die Demokratie im Vogelsbergkreis zu stärken. Jeder ist herzlich willkommen gemeinsam nach Ideen und Lösungen zu suchen. Matthias Klarebach, „Mehr Demokratie“, und Jennifer Curlett, Fachbereich Politische Bildung, werden die Veranstaltung moderieren und begleiten. Anmeldeschluss ist Freitag, 15. November. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.