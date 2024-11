vhs-Kurs: Häppchen auf peruanische Art zur Adventszeit

Am Samstag, 16. November, geht es im Volkshochschulkurs in der Alsfelder vhs, Im Klaggarten 6, Raum EG 08, von 13 bis 16 Uhr um die Zubereitung traditioneller peruanischer Antojos. Interessierte lernen im Kurs, wie sich die Peruaner in der Adventszeit auf Weihnachten vorbereiten und wie die traditionelle Speise – peruanische Tapas – zubereitet werden.Anmeldeschluss ist Montag, 11. November. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.