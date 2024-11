vhs-Kurs: Die Chinesische Alltagsküche

Am Samstag, 16. November, steht in der Küche der Gesamtschule Homberg von 13 bis 17 Uhr die chinesische Alltagsküche auf der Tagesordnung des Kurses der Volkshochschule des Vogelsbergkreises. Denn die leichte und gesunde Küche liegt voll im Trend. Wenig Fett, kurze Garzeiten, ein bisschen Fleisch und viel Gemüse, das sind die Grundzüge der chinesischen Küche. Das Essen soll den Menschen zu körperlicher und geistiger Harmonie verhelfen und die Entstehung von Krankheiten verhindern, heißt es in der Ankündigung der vhs.Tofu ist in ostasiatischen Küchen sehr beliebt, dient generell als Fleischersatz und wird in allgemeinen Gerichten verwendet. In der asiatischen Küche wird Tofu beispielsweise roh, geschmort, kurz angebraten, in Soßen gekocht oder mit Beilagen gefüllt gegessen.In diesem Kurs erfahren Interessierte mehr darüber, wie sie ausgewogene und wohlschmeckende Gerichte ganz einfach und schnell zubereiten. Außerdem erhalten sie eine Einführung in chinesische Zutaten, Gewürze und deren Verarbeitung sowie viele Tipps. Mitzubringen sind eine Schürze, ein Geschirrtuch, ein Kochmesser und eine Vorratsdose sowie ein Getränk.Anmeldeschluss ist Dienstag, 12. November. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.