Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053876

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

vhs-Kurs: Das ABC des Backens

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Das ABC des Backens kann man in der Freiherr-vom-Stein-Schule in Herbstein lernen, denn dort bietet die vhs am 21. und 28. März jeweils von 14 bis 17 Uhr einen entsprechenden Kurs an. Die Teilnehmer lernen Schritt für Schritte die wichtigsten Grundlagen rund ums Backen kennen. Es sind oft nur ein paar kleine Details, wie z.B. die Einhaltung der Reihenfolge der Zutaten, die den Unterschied zwischen einem tollen oder einem weniger gelungenen Kuchenergebnis ausmachen. Daher gibt es hilfreiche Tipps und Tricks und man lernt die verschiedenen Teigarten wie z.B. Hefeteig, Bisquitteig, Brandteig usw. kennen.

Anmeldeschluss ist am 15. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.