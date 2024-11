vhs-Kurs: Cupcakes backen

Am Sonntag, 17. November, gibt es in der Küche der Vogelsbergschule in Lauterbach, Raum 204, auch für Kinder ab 8 Jahren kreative Stunden und köstliche, schön anzusehende Cupcakes. Unter anderem behandelt der vhs-Kurs von 10 bis 16 Uhr das 1x1 im Umgang mit Fondant, es werden Cupcakes gebacken und diese mit Fondant und Buttercreme verschönert. Mitzubringen ist eine Schürze.Anmeldeschluss ist Mittwoch, 13. November. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.