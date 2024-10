vhs-Kurs: Brot, Baguette & Co.

Brot backen ist in. In den sozialen Medien führt kein Weg an Brot backenden Menschen vorbei. Aus gutem Grund: Brot ist Grundnahrungsmittel. Für ein gutes Brot braucht es nicht viel. Eigentlich nur Wasser, Mehl, Salz und Zeit. Aber was ist eigentlich Sauerteig und was kann er? Unter anderem erhalten Interessierte am Samstag, 2. November, von 9 bis 15 Uhr in der Küche der Gesamtschule Homberg, Hochstraße 11, Antworten. Denn mit frischen Mehlen lernen Interessierte, wie man einen eigenen Sauerteig ansetzt, pflegt und haltbar macht. Mitzubringen sind: eine Kochschürze, etwas zu trinken, eine große Schüssel mit Deckel, ein Schraubdeckelglas und ein Stoffbeutel.Anmeldeschluss ist Sonntag, 27. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.