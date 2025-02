vhs-Kurs: Blechkuchengenuss

Ob Quark-, Streusel- oder Butterlochkuchen: Blechkuchen ist ein beliebter Klassiker an der Kaffeetafel. Im Kurs „Blechkuchengenuss“ der vhs Vogelsbergkreis geht es daher am Samstag, 29. März, von 9 bis 13.30 Uhr in der Küche der Gesamtschule Homberg um verschiedene Blechkuchen. Dort sollen Hefe- und Quark-Öl-Teig-Kuchen mit unterschiedlichen Belägen gebacken werden.Anmeldeschluss ist Samstag, 15. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.