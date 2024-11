vhs-Kurs: Bildungsurlaub Basenfasten

Für Gesundheit und Vitalität ohne Müdigkeit, aber mit Basenfasten: Der Bildungsurlaub Basenfasten der Volkshochschule des Vogelsbergkreises lädt von Montag, 16., bis Freitag, 20. Dezember, an fünf Terminen jeweils von 9 bis 16 Uhr in die Alsfelder vhs, Im Klaggarten 6, Raum UG 05, ein.Im Mittelpunkt des Bildungsurlaubs stehen köstliche und sättigende Gerichte in Bio-Qualität, die den Körper entgiften, entsäuern und regenerieren sollen, heißt es in der vhs-Mitteilung.Interessierte sind eingeladen, zu einer intensiven Woche, in der sie lernen, wie sie ernährungsbedingte Beschwerden am Arbeitsplatz und im Alltag in den Griff bekommen können.Der Bildungsurlaub bietet eine perfekte Kombination aus Basenfasten, Bewegung und Stressmanagement und zeigt konkrete Konzepte zur Umsetzung im Arbeitsalltag und im kollegialen Umfeld auf. Dabei wird glutenfrei, nussfrei und vegan gekocht.Nicht geeignet ist der Kurs für Schwangere und Stillende sowie Menschen mit schweren chronischen Erkrankungen oder mit Essstörungen. Mitzubringen sind eine Küchenschürze und ein Geschirrtuch.Einige Wochen vor dem Bildungsurlaub wird für Angemeldete ein kleiner Einführungskurs in der vhs-cloud freigeschaltet.Anmeldeschluss ist Freitag, 15. November. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.