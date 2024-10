Was verbirgt sich hinter mediterraner Kost? Welche charakteristischen Merkmale zeichnen die mediterrane Ernährung aus? Und welche gesundheitlichen Vorteile bringt sie mit sich? Diese und weitere Fragen stehen am Samstag, 2. November, von 13 bis 17 Uhr in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, auf dem Programm. Denn gemeinsam erkunden Interessierte im Kurs die mediterrane Küche und enthüllen die Geheimnisse einer der gesündesten Küchen. Gemeinsam sollen köstliche Rezepte, inspiriert aus dem Mittelmeerraum, zubereitet und die Vielfalt dieser gesunden und schmackhaften Küche entdeckt werden. Mitzubringen sind eine Schürze, ein Kochmesser und eine Dose für Reste.Anmeldeschluss ist Montag, 28. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.