vhs: „Bridge over troubled water“
Im zweiten Teil des Workshops werden sich die Teilnehmer mit aktuellen Fallbeispielen der rechten Propaganda beschäftigen und die Frage "Was ist eine wehrhafte Demokratie?" ganz praktisch betrachten.
Geleitet wird der Kurs von Gisela Puschmann, sie ist Juristin und war als Rechtsanwältin in Frankfurt am Main tätig. Sie ist Angehörige eines Opfers der NS "Euthanasie" und seit knapp 20 Jahren als kooptiertes Vorstandsmitglied im Förderverein der Gedenkstätte Hadamar e.V. ehrenamtlich tätig.
Die Veranstaltung findet von 10 bis 15 in der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, statt. Verbindliche Anmeldung bis 15. Mai unter www.vhs-vogelsberg.de oder unter info@vogelsbergkreis.de