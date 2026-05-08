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vhs: „Bridge over troubled water“

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Das Grundgesetz als ein wichtiger Anker in bewegtem Wasser ("bridge over troubled water") steht im Zentrum des gleichnamigen vhs-Kurses am Samstag, 23. Mai. Das Grundgesetz steht für Menschenwürde und gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Es trug entscheidend zum erfolgreichen Aufbau von Deutschland bei. In dem Kurs werden folgende zentralen Fragen diskutieren: Welche Lehren wurden aus der Zeit des Nationalsozialismus für eine wehrhafte Demokratie gezogen und was hat das mit dem Grundgesetz zu tun? Was bietet das Grundgesetz, um faschistischen und rechtsextremen Strategien etwas entgegenzusetzen?

Im zweiten Teil des Workshops werden sich die Teilnehmer mit aktuellen Fallbeispielen der rechten Propaganda beschäftigen und die Frage "Was ist eine wehrhafte Demokratie?" ganz praktisch betrachten.

Geleitet wird der Kurs von Gisela Puschmann, sie ist Juristin und war als Rechtsanwältin in Frankfurt am Main tätig. Sie ist Angehörige eines Opfers der NS "Euthanasie" und seit knapp 20 Jahren als kooptiertes Vorstandsmitglied im Förderverein der Gedenkstätte Hadamar e.V. ehrenamtlich tätig.

Die Veranstaltung findet von 10 bis 15 in der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, statt. Verbindliche Anmeldung bis 15. Mai unter www.vhs-vogelsberg.de oder unter info@vogelsbergkreis.de
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