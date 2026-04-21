Verstärkung für den Rettungsdienst im Vogelsbergkreis: Neben Dr. Dennis Humburg wird nun auch Daniel Pree als Ärztlicher Leiter im Rettungsdienst tätig sein. „Die Aufgaben im Rettungsdienst werden immer komplexer, ich bin froh, dass wir nun gleich zwei erfahrene Mediziner an der Spitze haben, die im Hintergrund die Fäden in der Hand halten“, kommentiert Landrat Dr. Jens Mischak.



Denn genau darum geht es bei den Aufgaben eines Ärztlichen Leiters im Rettungsdienst: Er ist in erster Linie administrativ tätig und eben nicht direkt im Einsatz. Ein Ärztlicher Leiter kümmert sich um Qualität, Struktur und die Ausrichtung des Rettungsdienstes, er erstellt zum Beispiel Behandlungsrichtlinien, bestimmt die Ausrüstung im Rettungswagen oder legt die Aus- und Fortbildung für das Personal fest, beschreibt Landrat Dr. Jens Mischak den Aufgabenbereich. Den neuen Mann an der Spitze sieht der Landrat dafür „bestens gerüstet“. Nach dem Abitur absolvierte Daniel Pree seinen Wehrdienst unter anderem am Sanitätszentrum der Marineflieger in Nordholz, anschließend machte er eine Ausbildung zum Rettungssanitäter, dann eine zum Rettungsassistenten. Es folgte schließlich das Medizinstudium in Gießen, das Daniel Pree 2008 mit dem Staatsexamen abschloss.



Als Assistenzarzt war er in verschiedenen Bereichen – unter anderem in der Inneren Medizin, Anästhesiologie und Intensivmedizin – tätig, ehe es ihn wieder zum Rettungsdienst zog. Heute ist er als Notarzt und Standortleiter Alsfeld beim Rettungsdienst Mittelhessen tätig – übrigens mit zahlreichen Zusatzausbildungen, die reichen vom Tauchmedizin-Diplom über den Facharzt für Allgemeinmedizin und für Anästhesiologie bis zur Qualifikation Leitender Notarzt.

(lifePR) (