Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1050873

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

Zuschüsse für Küche und Weitsprunganlage

Landrat Dr. Jens Mischak übergibt zwei Spenden der Ovag

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Zwei Spenden für zwei Vereine in zwei Lauterbacher Stadtteilen: Der Turnverein Frischborn kann sich über 2500 Euro freuen, die Spielvereinigung HAS Heblos über 2000 Euro, die der Ovag-Spendenbeirat genehmigte, wie Landrat Dr. Jens Mischak bei der Übergabe an die beiden Vereinsvertreter Matthias Glitsch und Oliver Kröll betont.

Der Turnverein erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit im Dorf, mit mehr als 800 Mitgliedern in fünf aktiven Abteilungen ist er der größte Verein im Ort, schildert Vorsitzender Matthias Glitsch im Gespräch mit Landrat Dr. Mischak. Der Verein betreibt eine eigene Sportanlage, Kinder und Jugendliche können dort in mehreren Übungsgruppen Leichtathletik machen. „Die Nachfrage steigt stetig und unsere ehrenamtlichen Übungsleiterinnen und Übungsleiter leisten eine hervorragende Arbeit“, lobt Glitsch.

Dringend erforderlich und eigentlich längst überfällig ist nun die Erneuerung der Weitsprunganlage. Die wird mehr als 30.000 Euro kosten. Die Ovag unterstützt das Vorhaben mit einem Zuschuss in Höhe von 2500 Euro.

Auch für HAS Heblos hat Landrat Dr. Mischak eine gute Nachricht: 2000 Euro Zuschuss gibt es für die neue Küche im Untergeschoss des Bürgerhauses. Das Dorf hat keine Gaststätte oder andere Örtlichkeiten, wo sich Menschen treffen können. Der „VIP Raum des HAS Heblos“ im Bürgerhaus wird daher auch für Geburtstagfeiern, für Familienfeste oder für Versammlungen anderer Vereine genutzt, erzählt Vorstandsmitglied Oliver Kröll. Heblos, so ergänzt er weiter, ist übrigens der einzige Lauterbacher Stadtteil, in dem es einen Förderverein für das Bürgerhaus gibt. Die Mitglieder führen kleinere Arbeiten selbst aus, die Mitgliedsbeiträge werden für Ersatzbeschaffungen, zum Beispiel für Gläser, Teller und Bestecke, genutzt. Nun aber muss die 20 Jahre alte Küchenzeile ausgetauscht werden und da belaufen sich die auf gut 6000 Euro. Die Ovag steuert nun einen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro bei, erklärt Landrat Dr. Mischak abschließend.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.