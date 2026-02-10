Zuschüsse für Küche und Weitsprunganlage

Zwei Spenden für zwei Vereine in zwei Lauterbacher Stadtteilen: Der Turnverein Frischborn kann sich über 2500 Euro freuen, die Spielvereinigung HAS Heblos über 2000 Euro, die der Ovag-Spendenbeirat genehmigte, wie Landrat Dr. Jens Mischak bei der Übergabe an die beiden Vereinsvertreter Matthias Glitsch und Oliver Kröll betont.



Der Turnverein erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit im Dorf, mit mehr als 800 Mitgliedern in fünf aktiven Abteilungen ist er der größte Verein im Ort, schildert Vorsitzender Matthias Glitsch im Gespräch mit Landrat Dr. Mischak. Der Verein betreibt eine eigene Sportanlage, Kinder und Jugendliche können dort in mehreren Übungsgruppen Leichtathletik machen. „Die Nachfrage steigt stetig und unsere ehrenamtlichen Übungsleiterinnen und Übungsleiter leisten eine hervorragende Arbeit“, lobt Glitsch.



Dringend erforderlich und eigentlich längst überfällig ist nun die Erneuerung der Weitsprunganlage. Die wird mehr als 30.000 Euro kosten. Die Ovag unterstützt das Vorhaben mit einem Zuschuss in Höhe von 2500 Euro.



Auch für HAS Heblos hat Landrat Dr. Mischak eine gute Nachricht: 2000 Euro Zuschuss gibt es für die neue Küche im Untergeschoss des Bürgerhauses. Das Dorf hat keine Gaststätte oder andere Örtlichkeiten, wo sich Menschen treffen können. Der „VIP Raum des HAS Heblos“ im Bürgerhaus wird daher auch für Geburtstagfeiern, für Familienfeste oder für Versammlungen anderer Vereine genutzt, erzählt Vorstandsmitglied Oliver Kröll. Heblos, so ergänzt er weiter, ist übrigens der einzige Lauterbacher Stadtteil, in dem es einen Förderverein für das Bürgerhaus gibt. Die Mitglieder führen kleinere Arbeiten selbst aus, die Mitgliedsbeiträge werden für Ersatzbeschaffungen, zum Beispiel für Gläser, Teller und Bestecke, genutzt. Nun aber muss die 20 Jahre alte Küchenzeile ausgetauscht werden und da belaufen sich die auf gut 6000 Euro. Die Ovag steuert nun einen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro bei, erklärt Landrat Dr. Mischak abschließend.

