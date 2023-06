„Zusammen inklusiv – Zusammen unschlagbar“

Inklusives Sportfest im Hohhaus-Garten mit 2. Mehrgenerationenlauf in der Innenstadt

Zum ersten Mal seit 1972 brennt in Deutschland wieder das Olympische Feuer. Bei den Special Olympics World Games in Berlin kommen Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und Mehrfachbehinderung mit 200 Delegationen ab Samstag zusammen, um den inklusiven Sport zu feiern. Der Vogelsbergkreis beherbergt als Host Town im Vorfeld eine Delegation des Karibik-Staats Curaçao und hat ein dreitägiges Programm mit Ausflügen, Veranstaltungen und Sport auf die Beine gestellt, um Land und Menschen im Vogelsbergkreis kennenzulernen. „Unter dem Motto ‚Zusammen inklusiv – zusammen unschlagbar’ darf ich Sie herzlich willkommen heißen“, sagt Erster Kreisbeigeordneter und Sportdezernent Dr. Jens Mischak im Rahmen der Eröffnung des Inklusiven Sportfests mit dem 2. Mehrgenerationenlauf im Hohhaus-Garten in Lauterbach.



„Die Karibik und der Vogelsberg, zwei unterschiedliche Welten, die wir zusammenführen und so den inklusiven Sport voranbringen möchten. Lassen Sie uns das heute gemeinsam beim Mehrgenerationenlauf, bei Sport- und Informationsangeboten vom Sportkreis Vogelsberg und Musik feiern!“, fordert der Dezernent die Menschen auf. Auch Holger Marx, 1. Stadtrat der Kreisstadt Lauterbach, begrüßt gemeinsam mit Dominic Günther, Bewegungskoordinator beim Vogelsbergkreis und Hans Jürgen Röhr, kommunaler Behindertenbeauftragter, die Gäste, die sich für den netten und herzlichen Empfang im Vogelsberg bedanken: „Die Vorbereitungen sind mit so viel Liebe gemacht – wir fühlen uns sehr wohl im Vogelsberg. Sie haben unsere Mannschaft in Ihre Mitte aufgenommen“, sagt Enrico Viscaȉno von der Delegation. Gute Bedingungen für Bestleistungen, Spaß und Freude am Sport sowie viele Medaillen in Berlin.



Landrat entzündet Special Olympics-Fackel



Einer der Höhepunkte des Besuchs im Vogelsberg steht ebenso an diesem Mittwoch an: Der 2. Mehrgenerationenlauf unter der Fackel der Special Olympics, die Landrat Manfred Görig gemeinsam mit Dr. Mischak entzündet und mit auf den rund 750 Meter langen Rundkurs durch die Innenstadt nimmt.



Mit Musik von den „Crazy Mountain Birds“, „Hahn‘s im Glück“ und „Gut‘ Nacht Marie!“, Geschenken vom Sportkreis an die Athleten aus der Karibik, Sport und Gesprächen klingt der Abend aus, bevor am Mittwoch-Nachmittag das Finale des Delegationsbesuchs – das „Interkulturelle Begegnungsfest“ auf dem Marktplatz in Alsfeld – stattfindet.



Am Donnerstag macht sich die Delegation aus Curaçao auf den Weg nach Berlin zu den Special Olympics World Games, wo für sie ab 17. Juni Wettkämpfe im Powerlifting, Bowling, Boccia und Schwimmen anstehen.