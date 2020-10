Zum Schutz von Patienten, Mitarbeitern und Besuchern

Ab kommenden Montag, 26. Oktober, gilt aufgrund der steigenden Inzidenz von Infektionen mit SARS-Cov-2 am Kreiskrankenhaus des Vogelsbergkreises in Alsfeld (KKH) ein generelles Besuchsverbot. In Absprache mit den Gesundheitsämtern des Versorgungsgebietes wurde dieser notwendige Schritt beschlossen, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen sowie Patienten, Mitarbeiter und Besucher zu schützen.



Die Cafeteria kann weiterhin nicht von Besuchern genutzt werden, sie ist auch weiterhin – unter strengen Auflagen – nur für Mitarbeiter geöffnet.



Abschließend weist das Krankenhaus darauf hin, dass alle Patienten bei der Aufnahme auf CoVid-19 getestet werden.

