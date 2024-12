Zulassungsstelle ist geöffnet

Die Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde des Vogelsbergkreises ist zwischen den Jahren geöffnet: am 27. Dezember der Standort in Lauterbach von 7 bis 12 Uhr, am 30. Dezember der Standort in Alsfeld ebenfalls von 7 bis 12 Uhr.Für Zulassungsangelegenheiten ist an den Standorten Alsfeld und Lauterbach über die Homepage www.vogelsbergkreis.de , „Bürger-Service“, Bereich „Auto, Verkehr und Mobilität“ ein Termin zu vereinbaren. Allgemeine Fahrerlaubnisangelegenheiten, wie etwa Abholung eines Führerscheins sowie Antrags- und Unterlagenabgabe, können ohne vorherige Terminvereinbarung an unseren Servicestellen während der Öffnungszeiten erledigt werden.Weiterhin stehen die Außenstellen der Kfz-Zulassungsstelle am Freitag, 27. Dezember, in Schotten (ohne Terminvereinbarung) und am Montag, 30. Dezember, in Freiensteinau und Schlitz (jeweils mit Terminvereinbarung) zur Verfügung.Ab Donnerstag, 2. Januar, gelten dann wieder die üblichen Öffnungszeiten.