Um die Frage „Wie sehen die ländlichen Räume der Zukunft aus?“ geht es in einem Podiumsgespräch, zu dem die Volkshochschule des Vogelsbergkreises in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung einlädt. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 6. März, von 18 bis 19.30 Uhr in den Räumen der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, statt. Geht es um die Zukunft des ländlichen Raums, fallen immer wieder Stichworte wie „gleichwertige Lebensverhältnisse“ und „Strukturwandel“, es geht zudem um Themen wie Klima-, Umwelt- und Naturschutz. Wie man den Herausforderungen begegnen will, darüber soll am 6. März gesprochen werden.Zunächst wird Lina Rühl, Referentin für Klima, Landwirtschaft und Umwelt der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V, einen einführenden Beitrag zur Fragestellung des Abends präsentieren. Anschließend können die Besucher mit Michael Ruhl, Staatssekretär im hessischen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat, über das Thema diskutieren.Weitere Informationen finden sich unter www.vhs-vogelsberg.de , unter der Telefonnummer 06631- 792 7700 oder per E-Mail an: info@vhs-vogelsberg.de