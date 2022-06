Am Dienstag, 28. Juni, bietet der Pflegestützpunkt des Vogelsbergkreises einen Online-Vortrag zum Thema „Pflege organisieren – Pflegeleistung nutzen“ an. Teilnehmer erfahren, welche Hilfsangebote es gibt und wie diese im Pflegealltag organisiert werden können. Es wird zudem erklärt, was beispielsweise hinter den Begriffen Entlastungsleistung, Tagespflege, Verhinderungspflege oder Pflegesachleistung steckt und welche weiteren Hilfen die Pflegekassen finanzieren.Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 06641/977-2091 oder -2095 sowie per E-Mail an pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de . Der Vortrag beginnt um 18 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos.Der Pflegestützpunkt bietet als neutrale Beratungsstelle regelmäßig Vorträge für pflegende Angehörige, Pflegebedürftige und Interessierte an.