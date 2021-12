Weihnachten nur für Besucher geöffnet

Testzentrum am Kreiskrankenhaus

Das Testzentrum am Kreiskrankenhaus Alsfeld ist an den Weihnachtsfeiertagen nur für Besucher geöffnet. Für die Öffentlichkeit wird das Zentrum am Donnerstag geschlossen.



An Heiligabend, am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag werden Besucher jeweils zwischen 14.30 und 17.00 Uhr getestet. Mit einem negativen Test ist dann der Besuch eines Angehörigen im Krankenhaus möglich.