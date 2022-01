Volker Röhrig ist neuer Geschäftsführer im Kreiskrankenhaus Alsfeld

Eine weiterhin gute Patientenversorgung, Mitarbeitende fördern, Strukturen, dort wo es notwendig ist, anpassen und die wirtschaftliche Konsolidierung des Hauses – das sind unter anderem Ziele, die sich Volker Röhrig gesteckt hat.



Der neue Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses in Alsfeld wurde von Landrat Manfred Görig begrüßt und sprach bei einem ersten Arbeitstreffen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Krankenhaus GmbH über anstehende Aufgaben.



„Es stehen sicher herausfordernde Zeiten für das Haus an. Ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit den Mitarbeitenden zu gehen und dazu beizutragen, das Kreiskrankenhaus zum Wohle aller weiterzuentwickeln“, betont Röhrig. Für ihn ist eine kontinuierliche Führung sowie die Umsetzung wirksamer und transparenter Strategien von großer Bedeutung für eine positive Entwicklung des Hauses. Es gilt verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen, indem zum Beispiel solche zukünftigen Strategien und Ziele transparent kommuniziert werden. Für ihn ist dabei die Vorbildfunktion Leitender Mitarbeitender ebenso wichtig wie ein von gegenseitigem Respekt getragener Umgang.



Die Menschen der Region im Mittelpunkt



„Die Vakanz ist vorbei. Der Dienstbeginn des neuen Geschäftsführers ist ein positives Signal für die Region, die gesundheitliche Versorgung und nicht zuletzt für unser Haus“, ist Landrat Görig überzeugt. „Das Kreiskrankenhaus Alsfeld hat seinen festen Platz im Vogelsberg – eine konstante und stetige Entwicklung ist ausgesprochen wichtig“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende. Dies vor allem auch im Hinblick auf die bevorstehenden Neubaumaßnahmen.



„Auch wenn es sicher ein langer und anstrengender Weg sein wird das Haus auch für die Zukunft nachhaltig aufzustellen, bin ich davon überzeugt, dass die Voraussetzungen zur Umsetzung unserer Ziele geschaffen sind. Unser Anspruch ist es, die Strukturen an die Leistungserbringung anzupassen und weiterhin eine verlässliche Gesundheitseinrichtung für den Vogelsberg zu bleiben“, sagt der neue Geschäftsführer. Er führt weiter aus: „Die Motivation für unser Handeln sind die Menschen der Region. Eine gute und verlässliche gesundheitliche Versorgung sowie die Sicherung der mit dem Krankenhaus direkt oder indirekt verbundenen Arbeitsplätze tragen zu einer positiven Entwicklung des Landkreises bei. Darauf muss unsere Arbeit ausgerichtet sein. Ich bin angetreten, meinen Teil dazu beizutragen“.



Volker Röhrig stellt sich vor:



Der 54-Jährige sieht sich für die Aufgaben in jeder Hinsicht gewappnet. Er blickt auf langjährige Erfahrungen zurück, die er ausschließlich in Akutkrankenhäusern, ähnlich dem Kreiskrankenhaus Alsfeld, gesammelt hat. Nach dem Studium arbeitete er 20 Jahre für einen gemeinnützigen Träger im Rhein-Main-Gebiet, bevor er 2017 als kaufmännischer Verantwortlicher an das Diakonie-Krankenhaus Wehrda gewechselt ist.



Gemeinsam blicken Landrat Görig und der neue Geschäftsführer zuversichtlich in die Zukunft, denn in einer sich positiv entwickelnden ländlichen Region hat das Krankenhaus in Alsfeld als akademisches Lehrkrankenhaus der Universitätsklinik in Marburg einiges zu bieten: ein hochqualifiziertes Ärzte- und Pflegeteam, motivierte Mitarbeitende sowie beste Ausbildungsmöglichkeiten mit einer eigenen Krankenpflegeschule.



„Wir freuen uns auf den Neubeginn mit Volker Röhrig, um weiterhin den vernünftigen Weg in neue, ruhigere Fahrwasser zu begehen“, ist sich Landrat Görig sicher. Auch politisch hat man sich eindeutig positioniert, sich klar und deutlich für das Kreiskrankenhaus eingesetzt, um die Weichen für die Zukunft zu stellen, betont der Landrat abschließend.