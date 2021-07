Volker Röhrig ist neuer Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Alsfeld

„Vor uns allen liegt eine herausfordernde Zeit: der Neubau eines Kreiskrankenhauses“, betont Landrat Manfred Görig, der Aufsichtsratsvorsitzende der Krankenhaus GmbH. „Vor diesem Hintergrund war es uns wichtig, einen Geschäftsführer zu gewinnen, der über die notwendige Erfahrung verfügt. Mit Volker Röhrig ist uns dies gelungen.“



Volker Röhrig will als neuer Geschäftsführer entscheidend dazu beitragen, „das Haus für die Zukunft strategisch und strukturell neu aufzustellen.“ Der 54-Jährige tritt die Nachfolge von Ingo Breitmeier an, der im März von seinen Aufgaben als Geschäftsführer entbunden worden war.



Anfang 2017 war der 54-Jährige als kaufmännisch Verantwortlicher in das Diakonie-Krankenhaus Marburg gewechselt. Zuvor war er 20 Jahre in einem Krankenhaus eines freigemeinnützigen Trägers im Rhein-Main-Gebiet tätig. „Nach meinem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Marburg und Gießen habe ich ausschließlich in Akutkrankenhäusern gearbeitet,“, schildert Röhrig. „Die kommenden Aufgaben, die im Alsfelder Krankenhaus mit seinen Strukturen zu bearbeiten sind, kann ich also durchaus einordnen.“



Die Herausforderung, die ihn besonders reizt, ist zweifelsohne der Neubau. „Hier entsteht etwas Neues für die Patienten und für die Menschen, die hier arbeiten. Ich möchte diese Zukunftssicherung mitgestalten“, beschreibt der neue Geschäftsführer seine Motivation.

