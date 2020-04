Vogelsberg ORIGINAL: Ein schmackhaftes Dankeschön an die Krankenhäuser

Spätestens am Wochenende dürfen sich die Bediensteten der vier Häuser über Pakete voller ausgezeichneter Köstlichkeiten freuen. Wurst und Fleisch, Milch, Käse, Eier, Backwaren, Honig, Marmelade und Aufstriche – das alles und mehr gibt es hier in der Region, direkt vom Erzeuger. Ein Blick auf die Seite www.vogelsberg-original.de lohnt sich, auch auf die Pinnwand dort, auf der besondere Angebote zu finden sind: Angebote wie die Mund-/ Nasenmasken der Firma Campe & Ohff Maßhemden, Österliches von der Vogelsberger Wachtelzucht, Hofverkauf bei „Der Vogelsberger“ in Romrod-Zell, den Regionalmarkt „Aussichtsreich“ an der Vogelschmiede und anderes.Online-Shopping boomt, doch sind es hauptsächlich die üblichen Verdächtigen, die bekannten großen Onlineplattformen, die davon profitieren. Wir können aber auch online zusammenrücken und schauen, was die Region zu bieten hat. Vielleicht lässt sich der nächste Einkauf heimischer Produkte auch noch mit einem kleinen Ausflug und einem Spaziergang in der Natur verbinden – ganz ohne Stress und Hektik.