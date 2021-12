Vogelhäuschen in allen Städten und Gemeinden des Kreises

„Wir wollen die Artenvielfalt der heimischen Vögel schützen und so einen Beitrag zum Naturschutz leisten“, erklärt Ronny Kube, Mitglied der Umwelt-AG des Kreisjugendparlaments (KJP) des Vogelsbergkreises, während er ein Vogelhäuschen im Gemeinschaftsgarten in Alsfeld mit Futter befüllt. Seit Sommer stellen die Mitglieder des KJP die Häuschen nach und nach in den Städten und Gemeinden des Vogelsbergkreises auf. Vor Ort kümmern sich Jugendliche um die Sauberkeit der Häuschen und darum, dass ausreichend Vogelfutter vorhanden ist. Die Vögel werden ganzjährig gefüttert.Die Vogelhäuschen, die von den Schottener Sozialen Diensten angefertigt wurden, stehen bereits in den Gemeinschaftsgärten in Lauterbach, Alsfeld und Angersbach sowie in Grebenhain auf dem Außengelände einer Grundschule.„Wir würden uns freuen, wenn auch die anderen Städte und Gemeinden uns einen Platz zur Verfügung stellen, an dem wir Vogelhäuschen aufstellen können“, so KJPler Kube. Weitere Informationen dazu erteilen Laura Tkotz, 06641/977438, und Jennifer Curlett, 06641/9774282.Im Mai 2022 sollen einige der Häuschen im Rahmen von zwei Vogelstimmenwanderungen der Volkshochschule (vhs) des Vogelsbergkreises angesteuert werden. Anmeldungen sind möglich bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder unter Telefon 06631/7927700.