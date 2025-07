Viele gute Gründe sprechen für den Vogelsberg

Mal gibt ein spannendes Praktikum den Ausschlag, mal ist es ein Tipp von einem Freund und mal ist es die Aussicht auf einen sicheren Arbeitsplatz – es gibt viele gute Gründe, sich für den Vogelsbergkreis zu entscheiden. Genauer gesagt: Für die Kreisverwaltung als Arbeitgeber. Genau das haben Finja Merschrod, Samira Schier, Julius Becker und Lennart Schlosser getan, die Inspektoranwärter beginnen ihr duales Studium im Fach „Public Administration“ am 1. September.



Begrüßt hat sie schon jetzt Landrat Dr. Jens Mischak, der ihnen die Ernennungsurkunden überreicht und diesen Moment als ein „sehr, sehr schönes Ereignis“ bezeichnet. „Wir freuen uns, dass Sie sich im Bewerbungsverfahren durchsetzen konnten und Ihre Laufbahn nun hier beginnen“, sagt Dr. Mischak.



Julius Becker, der sein Abitur am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Lauterbach abgelegt hat, ist es wichtig, „etwas Sinnvolles für andere zu tun“, deshalb hat er sich für eine Laufbahn beim Vogelsbergkreis entschieden. Zudem schätzt der 18-Jährige, der aus Schlitz kommt, den Vorteil eines sicheren Arbeitsplatzes im öffentlichen Dienst. Und: Er freut sich schon jetzt auf interessante Abteilungen der Kreisverwaltung, die er im Rahmen seines dualen Studiums kennenlernen wird.



Genau diese Abwechslung zwischen Theorie und Praxis macht für Samira Schier aus Schrecksbach im Schwalm-Eder-Kreis den Reiz ihrer neuen Arbeitsstelle aus. Man kann während des Studiums in verschiedene Ämter reinschnuppert, betont die 19-Jährige. „So kann man auch nach dem Abitur noch variieren“, nennt sie einen Vorteil und gesteht: „Ein reines Studium wäre für mich nicht in Frage gekommen.“



„Das duale Studium hat auch mich interessiert“, sagt Lennart Schlosser aus Homberg-Maulbach. Der 20-jährige, der sein Abitur an der Max-Eyth-Schule in Alsfeld gemacht hat, kennt nämlich auch die andere Seite. Er hat Politik und Deutsch auf Lehramt studiert. „Ein Semester lang - aber das war mir zu monoton“, erinnert er sich. Durch sein Umfeld ist er auf die Kreisverwaltung aufmerksam geworden und eben die Möglichkeit des dualen Studiums.



Schülerpraktikum im Haupt- und Personalamt – davon eine Woche in der Pressestelle – und schon stand für Finja Merschrod aus Dirlammen fest: „Ich bewerbe mich beim Vogelsbergkreis.“ Dual studieren wollte sie von Anfang an, weil dabei Praxis und Theorie vereint sind. Und: Die 19-Jährige hat begonnen zu schreiben, die Abi-Rede an ihrer Vogelsbergschule hat sie übrigens auch gehalten – sie kann sich nämlich sehr gut vorstellen, später einmal in der Pressestelle zu arbeiten.

