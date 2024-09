Tastenschreiben mit zehn Fingern – das kann man lernen. Bei der vhs des Vogelsbergkreises, die einen Kurs für Erwachsene in der Gesamtschule in Nieder-Ohmen anbietet. Los geht es am Montag, 23. September, von 18:30 bis 20 Uhr. Insgesamt finden zehn Kursabende statt.Der Kurs wird mit einem ganzheitlichen Lernsystem durchgeführt, das auf beschleunigten Lernmethoden beruht. Es stützt sich auf Erkenntnisse der Hirnforschung und das Lernen mit allen Sinnen. Mit dieser unkonventionellen Methode lernen die Teilnehmer drei- bis fünfmal schneller und sollten mit zusätzlichem Schreiben von Übungstexten zu Hause das Tastenfeld des PC's blind bedienen können.Anmeldeschluss ist der 16. September. Weitere Infos und Abmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Die Welt der KlangschalenVogelsbergkreis. Die Welt der Klangschalen erleben kann man in einem Kurs der vhs des Vogelsbergkreises. Die Teilnehmer lernen das Klangfeld und das Klangkonzert sowie Varianten der Klangmassage kennen. Dabei erfahren sie eine sensomotorische Wahrnehmungsschulung und die Wirkung der Entspannung auf Körper und Seele. Der Kurs startet am Mittwoch, 11. September, in der vhs, Im Klaggarten 6, in Alsfeld. Vorgesehen sind drei Treffen jeweils von 19.30 bis 21 Uhr. Anmeldeschluss ist der 8. September. Weitere Infos und Abmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.PilzphantastischVogelsbergkreis. Pilze sind nicht nur für Soße, Antipasti und den Grill da. Im vhs-Kurs „Pilzphantastisch“ kochen die Teilnehmer gemeinsam Gerichte mit Pilzen mal anders. Ob in der Vorspeise oder als Hauptgericht. Hier steht der Pilz im Mittelpunkt und wird zu leckeren, eigenständigen Gerichten zubereitet. Der Kurs findet am Freitag, 13. September, von 16 bis 20 Uhr in der vhs, Im Klaggarten 6, in Alsfeld statt. Anmeldeschluss ist der 10. September. Weitere Infos und Abmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Nie mehr Angst vor HefeteigVogelsbergkreis. Hefeteig ist vielseitig und gar nicht so kompliziert wie mancher denkt. Ob Pizza, Brötchen, Weißbrot, Kräppeln, Blechkuchen oder Zöpfe, im vhs-Kurs „Nie mehr Angst vor Hefeteig“ lernt man, worauf es ankommt. Die Teilnehmer beschäftigen sich mit frischer Hefe und Trockenhefe, der richtigen Knettechnik und der Teigruhe. Der Kurs findet am Samstag, 14. September von 10 bis 16 Uhr in der vhs-Küche in Alsfeld (Im Klaggarten 6) statt. Anmeldeschluss ist der 8. September. Weitere Infos und Abmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.