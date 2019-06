Startschuss für die Ökolandbau Modellregion Vogelsberg

Bio ist in aller Munde - und ein besonders hohes Ansehen genießt Bio aus der Region. Deshalb ist die Ökomodellregion an den Start gegangen: Sie will die Vogelsberger Erzeuger, Verarbeiter und Vermarkter zusammenbringen und einen Mehrwert für die Region erzeugen. Die Vielfalt auf dem Acker, wertvolles Grünland und die zugehörige Tierhaltung sollen erhalten werden - das wird gefördert durch das Land Hessen. Auch regionale Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen sollen etabliert und in Kooperation mit weiteren Projektpartnern neue Absatzwege gefunden werden.Dort können alle Interessierten über die Projektideen ins Gespräch kommen und gemeinsam die ersten Schritte gehen. Alle Akteure rund um den Ökolandbau im Vogelsberg und an Mitarbeit Interessierte sind herzlich eingeladen.Um Anmeldung bis zum 24. Juni 2019 wird gebeten per E-Mail an: ellen.smykalla@vogelsbergkreis.de oder telefonisch unter: 06641 977 3500Programm:13:00 Empfang13:30 Grußworte und Projektvorstellung14:30 Hofführung15:00 Buffet mit gemeinsamem Austausch über ÖkomodellregionOrt:Parken ist vor dem Gelände möglich