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Runder Tisch gegen häusliche Gewalt

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Ein intensiver und bereichernder Austausch: Am Dienstag traf sich im Lauterbacher Landratsamt der runde Tisch gegen häusliche Gewalt, zu dem die Fachstelle eingeladen hatte. Ziel solcher Treffen ist es, die Zusammenarbeit zwischen den relevanten Institutionen im Vogelsbergkreis zu stärken und einen Austausch und eine Vernetzung herzustellen. Zu den Teilnehmern zählten unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der sozialen Dienste der Justiz beim Landgericht, der Polizei, des Deutsche Kinderschutzbundes, des Weißen Rings, der Caritas, des Frauenhauses, der Vogelsberger Lebensräume und des Beratungszentrums. Der sozialpsychiatrische Dienst des Vogelsbergkreises und die Fuldaer Hilfe stellten sich und ihre Arbeit vor. Im Anschluss wurde in zwei Arbeitsgruppen eine Bedarfsanalyse vorgenommen. Die Gruppen tauschten sich zum Thema Unterstützungsmöglichkeiten im Vogelsbergkreis bei häuslicher Gewalt aus und erarbeiteten gemeinsam Zukunftsvisionen. Der nächste runde Tisch findet am 27. Oktober statt. Vorstellen werden sich die Fachstelle gegen sexualisieret Gewalt und das Beratungszentrum des Vogelsbergkreises. 

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