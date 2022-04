Die vhs, die DEXT-Fachstelle und das Jugendamt des Vogelsbergkreises veranstalten am Samstag, 30. April, zwischen 9 und 15 Uhr, in den Räumen der vhs in Alsfeld ein Seminar zum Thema „Extrem?! Radikal – Radikalisierungsmotive und -prozesse erkennen!?“. Das Seminar setzt sich mit verschiedenen Radikalisierungsmotiven und -prozessen auseinander, und wirft einen Blick auf die verschiedenen Extremismusphänomene sowie ihre verschiedenen Codes und Symboliken. Auch sollen Strategien erarbeitet werden, die für extremistische Einstellungen sensibilisieren, und Erfahrungen ausgetauscht werden.Für Rückfragen oder Anmeldungen ist die Volkshochschule unter 06631 792 7820 oder unter www.vhs-vogelsberg.de erreichbar.