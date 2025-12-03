PrimA stellt sich im Seniorencafe vor

Kontakt
Im Lauterbacher Seniorencafe stellte Tatjana Sawatzky jetzt die Fachstelle Prävention im Alter - kurz PrimA – vor. Sie ist in der Vogelsberger Kreisverwaltung angesiedelt und bietet vielfältige Unterstützungs- und Präventionsangebote, die bei den Besuchern des Seniorencafes auf großes Interesse stießen. Die PrimaA-Mitarbeiterin musste zahlreiche Nachfragen zur Gesundheitsförderung, zu Unterstützung im Alltag und zu Möglichkeiten, die Selbstständigkeit zu stärken, beantworten. Die Rückmeldung fiel durchweg positiv aus: Die Senioren bedankten sich für die transparente Aufklärung und die verständliche Darstellung selbst komplexer Themen. Sie wünschten sich zudem weitere Treffen und Orientierungshilfen. 

