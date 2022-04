Prägende Säulen der Seniorenpolitik

Rosemarie Müller und Dr. Bernd Liller für langjähriges Engagement gewürdigt

Zwei herausragende Persönlichkeiten der Vogelsberger Kommunalpolitik verabschiedete Kreisbeigeordneter Kurt Wiegel, Beauftragter für Senioren und Inklusion des Vogelsbergkreises, gemeinsam mit Michael Duschka, Vorsitzender des Seniorenbeirats, in der der jüngsten Sitzung des Kreis-Seniorenbeirats: Mit anerkennenden und lobenden Worten dankten sie der ehemaligen Seniorenbeauftragen Rosemarie Müller und Dr. Bernd Liller, Vorsitzender des Seniorenbeirats in der vorangegangenen Wahlperiode, für ihre Arbeit, und würdigten die wichtigen Rollen der beiden in der Vogelsberger Seniorenpolitik.



Rosemarie Müller aus Feldatal war von 2009 bis 2021 Kreisbeigeordnete, und setzte sich von 2007 bis 2021 als Seniorenbeauftragte des Vogelsbergkreises für die Belange älterer Mitmenschen ein. Neben regelmäßigen Sprechstunden und unzähligen Terminen als Seniorenbeauftragte, fällt besonders ihr kommunalpolitisches Wirken ins Auge. Seit vielen Jahren gestaltete sie die Seniorenpolitik im Vogelsbergkreis aktiv mit, und prägte Institutionen, wie beispielsweise das Bündnis für Familie, von Anfang an mit.



Dr. Bernd Liller war seit 2016 Vorsitzender des Seniorenbeirats des Vogelsbergkreises, und stellte über Jahre hinweg die Interessen von Senioren in den Mittelpunkt seiner ehrenamtlichen Arbeit. Schon früh kamen so Themen wie altersgerechtes Leben und Wohnen, Nachbarschaftshilfe, und die Vernetzung verschiedener Institutionen, Vereine, Verbände und Organisationen immer wieder auf die Tagesordnung.



Michael Duschka, Vorsitzender des Seniorenbeirats, dankte Müller und Dr. Liller in seinem Grußwort für die herausragende Arbeit im Ehrenamt und wünschte den beiden alles Gute, Glück und Gesundheit. Auch Kreisbeigeordneter Kurt Wiegel, Beauftragter für Senioren und Inklusion des Vogelsbergkreises, brachte seine Dankbarkeit für das herausragende Engagement der beiden zum Ausdruck, bevor der Seniorenbeirat in die Tagesordnung einstieg.