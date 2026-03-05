Podiumsdiskussion
Am Freitag, dem 27.02.2026, hat der Kreisjugendparlament eine Podiumsdiskussion im Rahmen der anstehenden Kommunalwahl veranstaltet.
Ein weiterer Schwerpunkt war der öffentliche Nahverkehr. Ein gut ausgebauter ÖPNV wurde als wichtiger Beitrag zu mehr Teilhabe und Klimaschutz bezeichnet. Offen blieb jedoch die Frage der Finanzierung.
Zudem sprachen die Teilnehmenden über den Ausbau von Fahrradwegen und sicheren Fußgängerbereichen sowie über Jugendräume.
Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und wurde von allen Seiten gut aufgenommen.