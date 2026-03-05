Kontakt
Podiumsdiskussion

Am Freitag, dem 27.02.2026, hat der Kreisjugendparlament eine Podiumsdiskussion im Rahmen der anstehenden Kommunalwahl veranstaltet.

Bei der Diskussion standen zentrale Fragen rund um Kinder- und Jugendpolitik im Fokus. Diskutiert wurde unter anderem, ob Kinderrechte ausdrücklich im Grundgesetz verankert werden sollten. Befürworter betonten die besondere Schutzbedürftigkeit von Kindern und die Bedeutung einer stärkeren rechtlichen Absicherung. Gleichzeitig wurde hervorgehoben, dass neben einer möglichen Gesetzesänderung vor allem die konkrete Umsetzung im Alltag entscheidend sei.

Ein weiterer Schwerpunkt war der öffentliche Nahverkehr. Ein gut ausgebauter ÖPNV wurde als wichtiger Beitrag zu mehr Teilhabe und Klimaschutz bezeichnet. Offen blieb jedoch die Frage der Finanzierung.

Zudem sprachen die Teilnehmenden über den Ausbau von Fahrradwegen und sicheren Fußgängerbereichen sowie über Jugendräume.

Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und wurde von allen Seiten gut aufgenommen.

