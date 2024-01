„Plötzlich ein Pflegefall, was nun?“ – um diese Frage geht es beim nächsten Online-Vortrag des Pflegestützpunktes des Vogelsbergkreises am Dienstag, 23. Januar, um 18 Uhr.Pflege tritt oft plötzlich auf und Angehörige sind ratlos, so die Erfahrung der Pflegestützpunkt-Mitarbeiter. Deshalb zeigen sie in der Online-Veranstaltung auf, was Betroffene in einer Pflegesituation tun können, wie ein Pflegeantrag gestellt wird und welche Kriterien zur Pflegeeinstufung maßgebend sind.Pflegende Angehörige, Pflegebedürftige und Interessierte können sich telefonisch unter 06641-9772091 oder 06641-9772097, anmelden. Das ist ebenso per E-Mail an pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de möglich. Die Zugangsdaten werden nach Anmeldung übersandt. Die Teilnahme ist kostenfrei.Der Pflegestützpunkt im Vogelsbergkreis bietet als neutrale Beratungsstelle regelmäßig Vorträge für pflegende Angehörige, Pflegebedürftige und Interessierte an.