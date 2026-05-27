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Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
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Ortsdurchfahrt Renzendorf voll gesperrt.

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Wegen Gleisbauarbeiten ist die Landesstraße 3162 in der Ortsdurchfahrt Renzendorf vom 3. Juni ab 18 Uhr bis zum 4. Juni um 6 Uhr für den Gesamtverkehr voll gesperrt. Wie die Straßenverkehrsbehörde des Vogelsbergkreises mitteilt, wird der Verkehr wie folgt umgeleitet: ab B254 Abzweig Renzendorf über die Alsfelder Straße in Brauerschwend zur L3144 über Hergersdorf nach Unter-Sorg und weiter auf L3162 nach Renzendorf - und zurück. Die Umleitung ist ausgeschildert.

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