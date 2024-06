Online-Vortrag zu Entlastungsbetrag

Ab Pflegegrad 1 stehen Pflegebedürftigen monatlich 125 Euro Entlastungsleistungen zur Verfügung. Oft bleibt diese Leistung aber ungenutzt, weiß der Pflegestützpunkt des Vogelsbergkreises und bietet daher die nächste Online-Veranstaltung zu genau diesem Thema an. Am Dienstag, 11. Juni, wird ab 18 Uhr in einem Vortrag berichtet, welche Hilfen mit dem Entlastungsbetrag finanziert werden können und welche professionellen Dienste diese Leistungen erbringen. Eine neue Option beziehungsweise wenig bekannte Option, den Entlastungsbetrag sinnvoll zu verwenden, ist die Anerkennung eines privaten Nachbarschaftshelfers nach der Pflegeunterstützungsverordnung. Hier können private Personen unter bestimmten Voraussetzungen als ehrenamtliche Helfer tätig werden und im Rahmen des Entlastungsbetrages bezahlt werden. Wer mehr erfahren möchte, kann sich unter pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de oder telefonisch unter 06641-9772091 zur Online-Veranstaltung anmelden.