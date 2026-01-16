Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048270

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Herr Christian Lips +49 6641 977272
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

Ohne Einser-Schnitt zum Studienplatz

Vogelsbergkreis macht auf Landarztprogramm und Quote für den Öffentlichen Gesundheitsdienst aufmerksam

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
In der Fremdsprache läuft es in der entscheidenden Phase nicht so gut, und der Durchhänger im Halbjahr vor dem Abi gibt dem Traum vom Medizinstudium den Rest. Könnte man meinen. Doch die „Landarztquote“ und die „Quote für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)“ des Landes Hessen können die Tür zum Traumberuf wieder aufstoßen. „Denn vom 1. bis 28. Februar haben junge Menschen wieder die Möglichkeit, sich für ein Medizinstudium ab dem Wintersemester 2026/2027 zu bewerben“, sagt Dr. Sigrid Stahl von der Fachstelle für Gesundheitliche Versorgung und Gesundheitsförderung im Vogelsberger Gesundheitsamt.

„Wer nach dem Medizinstudium als Landärztin oder Facharzt im Öffentlichen Gesundheitsdienst – zum Beispiel im Gesundheitsamt – anderen Menschen helfen möchte, kann von den Quotenregelungen profitieren“, weiß Dr. Stahl. Denn bis zu 7,8 Prozent der hessischen Medizinstudienplätze werden für genau diese Bewerber vorgehalten, ergänzt sie.

Das seit 2022 angebotene Programm der Landesregierung will qualitativ hochwertige hausärztliche Versorgung im ländlichen Raum sichern und den ÖGD stärken, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

In einem zweistufigen Bewerbungs- und Auswahlverfahren steht nicht nur der Notenschnitt des Abiturs im Mittelpunkt. „Auch die persönlichen oder fachspezifischen Fähigkeiten spielen eine Rolle. Wer etwa eine einschlägige Ausbildung oder Berufserfahrung vorweisen kann, sich beispielsweise ehrenamtlich bei Hilfsorganisationen engagiert, oder einen passenden Freiwilligendienst absolviert hat, kann seinen Hut in den Ring werfen“, beschreibt Dr. Stahl einige Bewerbungsvoraussetzungen.

Ist das Auswahlverfahren abgeschlossen und der Studienplatz durch das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege (HLfGP) vergeben, unterstützen die drei beteiligten hessischen Universitäten Frankfurt am Main, Gießen und Marburg die Studenten gezielt. Sie bereiten besonders auf die spätere Tätigkeit vor, und bieten ab dem Studienstart im Oktober 2026 ein begleitendes Schwerpunktcurriculum an.

Info-Veranstaltung am 3. Februar

Weitere Informationen sowie das Bewerbungsportal finden Interessierte auf https://hlfgp.hessen.de/medizin-studieren. Am Dienstag, 3. Februar, bieten die Universitäten ab 19 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung an. Die Zugangsdaten sind ebenfalls auf der Webseite zu finden.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.