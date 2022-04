Neue Besuchsregelung am KKA

Der Besuchsstopp am Alsfelder Krankenhaus wird aufgehoben, ab Ostersonntag sind wieder einstündige Besuche täglich in der Zeit von 14 bis 17 Uhr möglich. Letzter Einlass ist um 16 Uhr. Pro Patient und Tag sind zwei Besucher erlaubt, die vorher den Besuchermeldebogen des KKA ausgefüllt haben müssen. Eine Ausnahme bildet die Corona-Isolierstation, auf der nur in absolut medizinisch begründeten Ausnahmen, mit entsprechender Schutzausrüstung, Besuch empfangen werden kann.Weiterhin ist – unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus – ein Antigen-Schnelltest aus einem zertifizierten Testzentrum nötig, der maximal 24 Stunden alt sein darf. Eine Übersicht über die Testcenter in Alsfeld findet man auf der Homepage des Vogelsbergkreises unter https://www.vogelsbergkreis.de/buerger-service/gesundheit-hygiene/hinweise-zu-covid-19/corona-testungen-in-apotheken/ Den Besuchermeldebogen finden Besucher auf https://mail.vogelsbergkreis.de/enqsig/link?id=BCAAAABGd7m3lfMOLOIhx3uNR_1Qav4Ffx8-jQB0torD82ts_IQAAACd7-Qos-T56Mt9BT3YadHV_rM945mcMZ7r4jUPRTTVSC9nDHFPMJhR5nWGUOPUBxGeCrKxmpvdrjG99SwUp0xQNa5y_KnCCaV-rxa0fzll3IcA_NQfaUrO0Xt7DL9zqNcd-g10C3AWNJx7qI0wsxQCEq0bq0r5lvUWwwMAWvgdVo-K30k1 und können diesen vorausgefüllt mitbringen, um Wartezeiten zu vermeiden. Der Besuchermeldebogen kann bei Bedarf auch vor Ort ausgefüllt werden.Weiterhin muss beim Besuch im Kreiskrankenhaus eine FFP2-Maske ohne Ventil getragen werden.An der Anmeldung erhalten Besucher eine Besucherkarte, die beim Betreten der Station beim Pflegepersonal abgegeben werden muss.