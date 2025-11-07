Kontakt
„Naturschutz gelingt nur miteinander“

Zukunftsworkshop des Naturschutzgroßprojektes Vogelsberg zieht positive Bilanz und blickt nach vorn

„Zukunftswerkstatt“ des Naturschutzgroßprojektes Vogelsberg: In der Mehrzweckhalle des Forstamtes Schotten trafen sich jetzt Vertreter aus den Bereichen Naturschutz, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus, Kommunen und Wirtschaft, um eine Bilanz der Projektlaufzeit zu ziehen und gemeinsame Ideen für die zukünftige Zusammenarbeit zu entwickeln.

Nach zwölf Jahren engagierter Arbeit – inklusive einer zweijährigen Verlängerung – nähert sich das Naturschutzgroßprojekt Vogelsberg 2026 seinem Abschluss. In der Zukunftswerkstatt wurde daher die Frage nach Perspektiven erörtert. In einer intensiv geführten Diskussion wurden zahlreiche Ansätze für die Fortführung und Vertiefung der erfolgreichen Kooperationen gesammelt. Eine entsprechende Folgekonzeption wird nun erarbeitet und die Gründung eines Landschaftspflegeverbandes wird vorbereitet. So soll die erfolgreiche Naturschutzarbeit auch über das Projektende hinaus fortgeführt werden.

„Das Projekt hat gezeigt, dass erfolgreicher Naturschutz nur im Miteinander gelingt. Durch enge Kooperation mit allen Beteiligten konnten dauerhafte Strukturen für eine artenreiche Kulturlandschaft geschaffen werden. Die langfristige Sicherung der Projekterfolge ist ein wichtiger Schritt für eine nachhaltige Zukunft der Region“, so die gemeinsame Einschätzung der Teilnehmer. Deren engagierte Mitarbeit lobte Lorenz Kock, Vorsitzender des Natur- und Lebensraum Vogelsberg e.V. Auch er unterstrich, wie wichtig es sei, die enge Zusammenarbeit über das Projektende hinaus fortzusetzen.

