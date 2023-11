„Mut und Entschlossenheit sind wichtig!“

Spannende Einblicke in die Praxis der Paarberatung und die Vorstellung eines Neun-Stufen-Modells der Konflikt-Eskalation bot Familientherapeut Fred Weißing im Rahmen eines Themenabends in der Aula der Sparkasse Oberhessen in Lauterbach, zu dem die Fachstelle gegen häusliche Gewalt beim Vogelsbergkreis, die Beauftragte für Integration und Gleichstellung, Elisabeth Hillebrand, sowie das Handlungsfeld „Gewaltprävention“ im Familienbündnis eingeladen hatten. Weißing ist spezialisiert auf Ehe- und Paarberatung und bietet ebenfalls Beratung für Männer mit gewalttätigem Verhalten an. Er legte an diesem Abend ein besonderes Augenmerk auf „Eskalation und Deeskalation in Paarbeziehungen“.Doch es blieb an diesem Abend nicht nur bei der Theorie zum Thema „Eigenschutz und Sicherheit in Beziehungen“: Kampfsport- und Selbstverteidigungsexperte Thomas Bült vermittelte anhand einiger Übungen zur Selbstverteidigung eindrucksvoll grundlegende Bewegungsabläufe sowie die notwendige körperliche und geistige Haltung bei tätlichen Angriffen.Durch das Programm führte Klaudia Goerlich von der Fachstelle gegen häusliche Gewalt, begrüßt wurden die Gäste von Elisabeth Hillebrand, der Beauftragten für Integration und Gleichstellung im Vogelsbergkreis. In ihrem Grußwort wies Hillebrand auf die „Orange Days“ hin: Eine Kampagne, die von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde, und seit 1991 jeweils vom Internationalen Gewaltschutztag am 25. November bis zum internationalen Menschenrechtstag am 10. Dezember darauf aufmerksam macht, dass Frauen und Mädchen immer noch Gewalt und Unterdrückung erleben müssen.Betroffene von häuslicher Gewalt können sich an die Fachstelle gegen häusliche Gewalt der Kreisverwaltung wenden. Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die von körperlicher oder seelischer Gewalt betroffen sind oder andere Gewaltformen, wie zum Beispiel Stalking, erfahren. Die Beratung ist vertraulich, kostenfrei und auf Wunsch auch anonym. Als Kontaktpersonen steht Kathleen Witte telefonisch unter 06641/ 977244 sowie per E-Mail unter Fachberatung.HG@vogelsbergkreis.de zur Verfügung.