Landrat Mischak: „Entdecke deine eigenen Interessen“

Am Montag geht es in die Restaurantküche, am Dienstag zum Maschinenbauer, Mittwoch in die Verwaltung und am Freitag ins Krankenhaus – eine solche Vielfalt bietet sich Jugendlichen bei den Praktikumswochen vor und während der Sommerferien. Jeweils für einen Tag können sie in die verschiedensten Berufsfelder hineinschnuppern und sich so einen ersten Eindruck direkt in den Betrieben verschaffen.„Die jungen Leute können sich an ihren Praktikumstagen austesten, sie können dabei ihre eigenen Interessen entdecken und bereits erste Kontakte knüpfen. Vielleicht kann an einem solchen Tag gar der Grundstein für die berufliche Zukunft gelegt werden“, unterstreicht Landrat Dr. Jens Mischak die Bedeutung dieser landesweiten Initiative.Die Aktion, die jetzt zum zweiten Mal durchgeführt wird, startet am 16. Juni. Insgesamt läuft sie neun Wochen – drei Wochen vor den Ferien und während der gesamten Sommerferien. In dieser Zeit öffnen zahlreiche Vogelsberger Betriebe ihre Türen und laden zum Praktikum ein. Wer dabei sein und die Berufswelt entdecken will, informiert sich im eigens eingerichteten online-Portal www.praktikumswoche.de/vogelsberg und meldet sich auch darüber an. Die Besonderheit: Die Schüler wählen sich mehrere Berufsfelder für ihre jeweils eintägigen Praktika aus, den Betrieb müssen sie sich nicht selbst aussuchen, der wird ihnen zugeordnet. Empfohlen wird, sich fünf Berufe auszuwählen – also an fünf Tagen Praktika zu absolvieren.Beim Thema „Übergang von der Schule in den Beruf“ setzt sich der Vogelsbergkreis nach Mischaks Worten für eine enge Zusammenarbeit von Schulen, Wirtschaft, Handwerk und Verwaltung ein. Die Praktikumswoche 2025 ist ein weiterer Ausdruck dieser Kooperation. „Gemeinsam möchten wir den Jugendlichen durch diese Initiative eine Brücke zwischen Theorie und Praxis bauen“, so Landrat Dr. Mischak abschließend.