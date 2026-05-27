Knappe Entscheidung: Nösberts-Weidmoos gewinnt mit 0,33 Prozentpunkten Vorsprung

Ganz knappe Entscheidung: Mit einem Vorsprung von gerade einmal 0,33 Prozentpunkten setzte sich die Mannschaft aus Nösberts-Weidmoos beim Kreisentscheid der hessischen Feuerwehrleistungsübung durch, der am Wochenende auf dem Sportplatz in Lingelbach ausgetragen wurde. Auf Rang zwei folgte die Mannschaft aus Lingelbach, den dritten Platz erreichte das Team aus Deckenbach.



Zahlreichen Zuschauer, Gäste und Fans der Mannschaften verfolgen den Wettkampf, der mit einem theoretischen Teil begann. Je sechs Mannschaftsmitglieder mussten dabei einen Fragebogen ausfüllen. Für den Erwerb der Feuerwehrleistungsabzeichen absolvierten einzelne Teilnehmer noch zusätzliche Fragebogen.



Das Leistungsabzeichen in Eisen erhielten Lene Winter (Lingelbach), Nicolai Kubitschek und Luke Köhler (Deckenbach). Das Leistungsabzeichen in Bronze ging an Nils Oppermann (Lingelbach) und Simon Maul (Nösberts-Weidmoos) sowie das Leistungsabzeichen in Silber an Daniel Neusel (Lingelbach) und Niklas Margolf (Deckenbach). Das Leistungsabzeichen in Gold erhielt Valentin Gröb Margolf (Deckenbach) und in Gold 5 ging es an Daniel Raschke (Nösberts-Weidmoos)



Anschließend mussten die drei Teams ihr Können im praktischen Teil unter Beweis stellen. Wobei die Entscheidung um den Sieg besonders spannend war, jede einzelne Wertung war entscheidend.



Die Siegerehrung führten Kreisbeigeordneter Hans-Jürgen Herbst, Alsfelds Stadtverordnetenvorsteher Michael Refflinghaus, Kreisbrandinspektor Marcell Büttner und Kreisbrandmeister Mario Henning durch. Mit dem Sieg beim Kreisentscheid qualifizierte sich die Mannschaft aus Nösberts-Weidmoos zugleich für den Bezirksentscheid der hessischen Feuerwehrleistungsübung. Dieser findet am 20. Juni im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Kirchhain statt.



Die Brandschutzaufsichtsbehörde beim Vogelsbergkreis ist für die Durchführung und Organisation des Kreisentscheids zuständig. Die Feuerwehr Lingelbach fungierte hierbei als Ausrichter und sorgte für einen gelungenen Rahmen dieser Veranstaltung.

(lifePR) (